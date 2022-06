Wimbledon femminile 2022: Garcia spazza via Raducanu

29-06-2022 19:02

È durata solo un’ora e 26 minuti la sfida sul Campo Centrale di Wimbledon del secondo turno del singolare femminile tra Caroline Garcia ed Emma Raducanu. La francese, ex numero 4 del mondo e fresca vincitrice sull’erba tedesca di Bad Homburg, ha spazzato via con un doppio 6-3 la britannica beniamina di casa e trionfatrice agli ultimi US Open. Un altro colpo durissimo per Raducanu che non riesce proprio a ritrovare il tennis solidissimo col quale si impose a Flushing Meadows.

Fuori anche l’estone Anett Kontaveit, testa di serie numero 2, travolta 6-4 6-0 dalla tedesca Jule Niemeier, mentre avanzano, tra le altre, la tedesca Angelique Kerber, campionessa a Church Road nel 2018, doppio 6-3 alla polacca Magda Linette, e la lettone Jelena Ostapenko, fresca finalista a Eastbourne, doppio 6-2 alla belga Yanina Wickmayer.

Nella prosecuzione di due sfide di primo turno, infine, fuori la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 9 e campionessa sui prati londinesi nel 2017, battuta nettamente dalla belga Greet Minnen 6-4 6-0, mentre avanza la numero 6 del tabellone, la ceca Karolina Pliskova, finalista l’anno scorso, 7-6(1) 7-5 alla connazionale Tereza Martincova.