Wimbledon: finale Williams-Kerber

La finale femminile di Wimbledon 2018 vedrà di fronte Serena Williams e Angelique Kerber.

Sarà un remake, visto che le due tenniste si sono affrontate nel 2016, quando trionfò la statunitense per 7-5 6-3.

Ora la Williams è a caccia del suo ottavo titolo sull'erba londinese e del suo 24esimo Slam in carriera. Battuta in semifinale per 6-2 6-4 la tedesca Julia Goerges.

La Kerber, in precedenza, ha sconfitto per 6-3 6-4 la lettone Jelena Ostapenko.

Finale in programma per sabato alle 15, dove si affronteranno due giocatrici che sono state sul tetto del mondo.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 18:05