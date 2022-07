Wimbledon, Kyrgios prima della finale: “Non avrei mai pensato di poter arrivare qui”

09-07-2022 14:36

È ormai alle porte per Nick Kyrgios il giorno della prima finale Slam della carriera, traguardo che l’australiano non avrebbe mai immaginato di raggiungere.

“Non avrei mai pensato di poter arrivare qui, se devo essere sincero” ha dichiarato l’australiano alla vigilia dell’atto finale dei Championships.

“Non ringrazierò mai abbastanza il circuito junior per quello che ha fatto per la mia fiducia, quando ero il numero uno al mondo. Ho girato per i Grandi Slam e sono stato vicino ai migliori professionisti, li ho visti qui, ma non ho mai pensato di poter lottare per il titolo. Mi sembra che questo sia l’apice del tennis. Una volta vinto un titolo del Grande Slam, cos’altro si può ottenere? Sono orgoglioso e non vedo l’ora di andare avanti. Darò tutto e vedremo cosa succederà”.

Prima di concentrarsi su Djokovic però Kyrgios è voluto tornare indietro dedicando un pensiero a Nadal e alla mancata sfida con lo spagnolo in semifinale.

“Non sono riuscito a parlare con Rafa, ho scoperto tutto mentre ero a cena, prima della sua conferenza stampa. La mia prima sensazione è stata di delusione. Avevo concentrato tutte le mie energie nell’affrontarlo, nella mia tattica di gioco, nelle emozioni di scendere in campo e in tutto il resto” ha rivelato il classe 1995.

“Non è stato facile per lui prendere questa decisione. Sono sicuro che una parte di lui voleva giocare la partita. Quest’anno ha perso pochissimo, sono sicuro che avrebbe voluto vincere tutti e quattro i Grandi Slam, quindi non è stato facile. Ho pensato di mettere su un bel post per dire che abbiamo avuto delle grandi battaglie, e che in fondo tutti volevano vedere come saremmo andati in guerra oggi. Spero solo che stia meglio” ha chiosato il nativo di Canberra.