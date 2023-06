Wimbledon, Murray: "Posso battere la maggior parte delle teste di serie"

Il due volte campione dello Slam inglese: "Non ci resta che aspettare e vedere cosa dirà il sorteggio".

21-06-2023 23:30

In vista di Wimbledon, Andy Murray ha ammesso: “Adesso sono consapevole di non poter avere una testa di serie. In ogni caso, sento di poter battere la maggior parte delle teste di serie nel torneo perché ce ne sono parecchie che non si sentono a proprio agio sull’erba. Dall’altra parte, ci sono anche tennisti che non partiranno tra le teste di serie, ma che si trovano molto bene su questa superficie, quindi non ci resta che aspettare e vedere cosa dirà il sorteggio”.

Il due volte vincitore a Wimbledon ha aggiunto: “La prossima settimana non giocherò in torneo, penso sia il momento di riposare un po’ fisicamente e mentalmente, ricaricare le batterie e tornare al lavoro. Ci sono state molte cose positive nelle ultime settimane, in particolare il mio servizio ha funzionato bene, per questo penso di non dover dare troppa importanza a questa brutta giornata (ko al primo turno nel torneo del Queen’s contro Alex De Minaur 6-3 6-1, Ndr) perché so che sto andando nella giusta direzione. Devo solo servire bene e continuare a lavorare sulla mia mobilità in campo”.