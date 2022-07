Wimbledon, Nadal pronto alla rivincita con Fritz

05-07-2022 09:42

Nadal non vede l’ora di sfidare Fritz. In palio un posto nelle semifinali del torneo di Wimbledon. Entrambi stanno giocando un grande tennis ma lo spagnolo ha un motivo in più per battere lo statunitense, ovvero vendicare la sconfitta rimediata, proprio da parte dello stesso Fritz, ad Indian Wells (6-3, 7-6 i parziali del match).

“Chiaramente sta giocando ad un grandissimo livello. Lo dimostra il fatto che ha vinto tornei un po’ ovunque”, il commento dello stesso Nadal nei confronti del suo prossimo avversario a Wimbledon Fritz riportate da Marca.