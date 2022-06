Wimbledon: Novak Djokovic vince facile, Ruud fuori a sorpresa

29-06-2022 16:55

Novak Djokovic è avanzato con facilità al terzo turno di Wimbledon: il tennista serbo ha piegato in tre set l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 79 del mondo, con i parziali di 6-1, 6-4, 6-2.

Pochi problemi per il numero 3 del mondo, che ha sbrigato la pratica in due ore di gioco e continua così la sua corsa per aggiudicarsi il suo quarto torneo di Wimbledon consecutivo.

Chi invece ha deluso è stato Casper Ruud, eliminato a sorpresa al secondo turno dal tennista francese Ugo Humbert, capace di rimontare dopo il primo set perso con i parziali di 3-6, 6-2, 7-5, 6-4.