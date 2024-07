Wimbledon, la speranza di veder comparire Kate aggrappata all'uscita di Carole e Michael Middleton

I genitori della Principessa di Galles erano presenti quasi in rappresentanza della figlia, la cui presenza al torneo è incerta più che mai per il suo stato di salute

L’auspicio, dei cittadini britannici e non, è di vederla di nuovo occupare il posto che le compete in tribuna a Wimbledon. Nonostante la malattia, nonostante la chemioterapia e la stanchezza che umanamente ha condiviso quando le indiscrezioni sul suo stato di salute non le hanno più consentito di tacere: Kate Middleton, Principessa di Galles, figura centrale nell’immagine pubblica della Corona avrebbe manifestato il desiderio di riuscire, compatibilmente con il suo stato di salute, a essere presente all’evento che l’ha vista raggiante in passato, splendere tra i suoi connazionali con la medesima passione e determinazione nel rispetto della tradizione del torneo più celebre al mondo.

Invece abbiamo ammirato personaggi di fama, celebrities come David Beckham, esponenti della politica e dello sport fino all’irruzione dei suoi stessi genitori, Carole e Michael Middleton in quel luogo che è poi il tempio del tennis.

Wimbledon 2024: i genitori di Kate Middleton al torneo

Sua madre Carole è apparsa sorridente, addirittura aperta e non si è sottratta ai fotografi e alle telecamere che l’hanno immortalata e così anche suo marito, Michael. Entrambi abituati all’attenzione mediatica, per via della loro attività imprenditoriale, non hanno consentito che nulla di più trapelasse in merito a Kate e alla sua possibile presenza. La speranza è che la Principessa sia nelle condizioni di poter continuare a mantenere il suo ruolo nella cerimonia conclusiva, il 14 luglio prossimo, quando andrebbe consegnato il trofeo al vincitore di Wimbledon.

Kate non è più riapparsa in pubblico dal Trooping the Colour, quando la sua figura innegabilmente esile aveva catturato l’attenzione dei presenti, partecipi e commossi nel rivederla a un evento di simile portata con i suoi tre bambini George, Charlotte e Louis accanto al Principe William.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton sulla carrozza in occasione del Trooping the Colour

I dubbi sulla presenza di Kate

Come e più di Re Carlo e dello stesso Principe William, la borghese Kate ha suscitato quell’empatia che di rado è stata capace di produrre la famiglia Windsor e di goderne dei risultati, quali essi siano.

William è andato poi in Scozia per la Royal Week, senza la Principessa per ragioni comprensibili e condivisibili, ma un tragitto più breve, dalla sua abituale residenza londinese ai campi di Wimbledon non è da escludere. Come non è irragionevole che Kate possa riuscire ad affrontare di nuovo la scena pubblica, a incontrare i cittadini britannici che la attendono e che hanno continuato a dimostrarle attestati di stima e di affetto.

In sua vece, i suoi genitori Carole e Michael (che ha compiuto recentemente 75 anni) hanno tentato di presenziare, di riempire quel vuoto occupandolo in qualche modo pur non cancellando ciò che è evidente: nessuno può essere come Kate, neanche se si tratta di Wimbledon.

La Principessa è una grandissima amante del tennis, è madrina dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Wimbledon, e ogni anno – ricordavamo – consegna anche i trofei ai vincitori in segno di rappresentanza della dinastia britannica sui campi d’erba più celebri al mondo.

Fonte: IPA

Carole e Michael Middleton

La malattia e il ritiro dalla scena pubblica

Certamente questo 2024 ha riservato prove difficili, nulla è paragonabile a quel che è accaduto in precedenza: la decisione di rendere pubblica la malattia, anche per non subire la valanga di notizie che la riguardavano, ha mutato ogni impegno, ogni priorità per lasciar posto alle necessarie terapie e al programma scaturite dal suo stato di salute.

Prima di apparire nuovamente in un evento pubblico, la Principessa ha atteso che trascorresse il giusto tempo, che maturassero le condizioni propedeutiche al suo rientro dopo quel video, drammatico e toccante, che la vedeva ammettere – mai citando i dettagli legati al suo percordo da paziente – la sua condizione di estrema fragilità e vulnerabilità.

Fonte: ANSA

Kate alla premiazione del 2021

L’auspicio di tornare a Wimbledon 2024

Il desiderio, secondo i tabloid inglesi, di esserci c’è in Kate. “Speriamo che la Principessa del Galles possa consegnare i trofei come protettrice del club, ma la sua salute e il suo recupero sono prioritari”, ha confidato la presidente del club Debbie Jevans, intervistata dal “Telegraph”. Una speranza viva, intensa che il pubblico nutre attendendo di rivedere Kate nella tribuna che le è stata riservata da sempre, in quel di Wimbledon.