Wimbledon: sarà Cameron Norrie l'avversario di Djokovic: sconfitto Goffin

05-07-2022 22:50

Cameron Norrie affronterà Novak Djokovic per un posto in finale di Wimbledon dopo che il britannico ha sconfitto David Goffin. Il quarto di finale di oggi è stato solo il secondo incontro tra Goffin e Norrie ed è stato il numero 12 del mondo ad avere la meglio per 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5.

L’incrocio dei due arriva anche grazie al successo del Djoker in cinque set sul nostro Jannik Sinner, sconfitto oggi pomeriggio dopo quasi quattro ore di gioco. Norrie dunque è ora l’ultimo ostacolo che impedisce a Nole l’accesso alla seconda semifinale consecutiva all’All England Club.