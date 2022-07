Wimbledon, Sinner fenomenale: batte Alcaraz e vola ai quarti

03-07-2022 20:41

Sinner batte Alcaraz in una sfida tra giovani fenomeni e avanza a Wimbledon, conquistando i quarti. Il transalpino se la vedrà col vincente tra Novak Djokovic e van Rijthoven.

Primo set incredibile di Jannik Sinner. Il giovane transalpino parte forte in battuta e va avanti 1-0, nonostante lo 0-30 nel game d’apertura di Alcaraz. Risponde subito al servizio lo spagnolo, pareggiando i conti lasciando l’avversario a 15. Sembra prospettarsi un set lungo e invece Sinner si scatena. L’azzurro gioca meglio del 19enne, dimostrando molta più aggressività e soprattutto precisione: alla fine è un netto 6-1.

Nel secondo set Sinner non si smentisce e inizia subito con la conquista di un break, approfittando dei tanti errori di Alcaraz. La partita diventa più equilibrata e in battuta nessuno dei due giocatori sbaglia: buon per l’italiano che chiude 6-4, portandosi così sul 2-0.

Nel terzo set vige un totale equilibrio. Alcaraz salva subito tre palle break nel primo game, da quel momento in avanti i due giocatori non sbagliano nulla al servizio: si va al tie break, Sinner ha la possibilità di chiudere ma alla fine è lo spagnolo ad avere la meglio 10-8, dimostrando di non voller mollare fino al termine della sfida.

Sinner però è bravo nel quarto set a non perdere la concentrazione. Dopo aver salvato il suo turno di battuto, nel quarto game conquista il break decisivo che gli permette di allungare. Un vantaggio che il transalpino manterrà fino alla fine, chiudendo il match 6-1, 6-4, 6-7, 6-3.