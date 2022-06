Wimbledon, Sinner: "Proverò a far bene. Berrettini tra i favoriti"

26-06-2022 18:52

Il momento di Wimbledon è ormai arrivato. Sta per iniziare l’edizione 2022 dello Slam più importante dell’anno. Torneo sull’erba londinese che vedrà tra i protagonisti anche Jannik Sinner.

In un’intervista a Sky alla vigilia del debutto, il tennista altoatesino si è espresso su quello che potrebbe essere il suo cammino: “Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore, proverò a far bene”, ha detto lo stesso Sinner che non ha mai vinto un match ai Championships e che lunedì esordirà contro uno come Stan Wawrinka.

“La preparazione sta andando bene, poi giocare una partita è diverso – ha spiegato Sinner riguardo le sue condizioni -. A Eastbourne c’è stato un buon primo match. Ora mi sento meglio, la cosa più importante è essere felici e divertirsi in campo”.

Sinner è poi convinto che Matteo Berrettini, finalista lo scorso anno, sia tra i nomi in lizza per la vittoria finale: “Dopo le vittorie a Stoccarda e al Queen’s è uno dei favoriti – ammette -. Sono contento che stia bene, gli auguro il meglio. Ci sono tanti italiani e questa è la cosa più bella: vedere tanti connazionali ogni giorno in campo”.