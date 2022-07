Wimbledon: Tutta la determinazione di Cameron Norrie

06-07-2022 14:00

Sarà una grande sfida per il padrone di casa di Wimbledon e il tennista serbo Novak Djokovic. Cameron Norrie, sei anni dopo Andy Murray, è stato capace con grande merito di centrare le semifinali del torneo più prestigioso sull’erba, grazie al successo nel proprio quarto di finale contro David Goffin al quinto set.

Tutta la Gran Bretagna può ritenersi pienamente soddisfatta ed è molto probabile che tutto il centrale tifi e sostenga il nativo di Johannesburg.

La semifinale di venerdì sarà una partita molto impegnativa sotto tutti i punti di vista. Dopo aver visto all’opera Djokovic contro Sinner, la sensazione è che si andrà incontro ad un match spettacolare, dove il mancino inglese proverà a spodestare e conquistare la finalissima ai danni del sei volte vincitore di Wimbledon.

“Riuscire a battere Nole penso che sia al momento, uno dei compiti più difficili nel tennis; poi vedo che l’erba è la sua superficie preferita e il suo record è incredibile qui a Wimbledon, sarà dura. Cosa devo fare per vincere? Intanto devo sistemare e migliorare molte cose rispetto ad oggi, ad esempio, non credo che avrò la possibilità di perdere la concentrazione come ho fatto“, ha raccontato in conferenza stampa Norrie.

“L’ultima volta in cui abbiamo giocato contro era a Torino in un altro grande torneo. Nole ha giocato molto bene e penso di aver imparato molto da quello. Penso che mi approccerò tatticamente in modo diverso, e mi riposerò e preparerò per questo”, ha affermato il britannico, pronto alla sfida contro il serbo Djokovic che cerca invece il settimo sigillo londinese.