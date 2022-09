Wollongong 2022: la Colombia punta su Quintana e Higuita

01-09-2022 09:30

Archiviata l’assenza alla Vuelta, dovuta all’assunzione di Toradol, Nairo Quintana ha dato la sua disponibilità a prendere parte alla rassegna iridata australiana, dove la selezione sudamericana dovrà fare a meno di tanti elementi importanti.

La nazionale colombiana che prenderà parte ai mondiali di Wollongong, dovrà infatti fare a meno di parecchi ciclisti, impegnati con le rispettive squadre del World Tour nell’intento di non retrocedere. Questa è la motivazione che ha spinto le squadre a non concedere il via libera per volare oltreoceano ai mondiali.

Quintana, comunque, sarà presente, e per la prova in linea di domenica 25 settembre sarà affiancato da Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Rodrigo Contreras (EPM-Scott), Wilson Peña (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano) e, soprattutto, Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), le cui caratteristiche ben si adattano al percorso iridato.