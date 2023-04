Esordio difficile per la pallanuoto italiana nel torneo internazionale, tanti gli avvicendamenti nel corso del match tra rincorse ed errori ma alla fine le ragazze di Carlo Silipo strappano un successo importante.

11-04-2023 19:25

Buona la prima per il Setteroba in World Cup, ko va la Cina 14-13.

La prestazione, in realtà, non è delle migliori, perché l’Italia, che ha più di qualche attenuante (tra assenze ed una condizione ottimale), fatica non poco. La Cina scappa sul 5-2 trascinata da Zhang Jing, poi è ingenua e concede tre rigori, l’Italia si rifà sotto ma a metà gara è 6-5 per le asiatiche.

Nel terzo e quarto tempo è un continuo botta e risposta, a caricarsi la squadra sulle spalle ci pensa Avegno che prima firma il sorpasso 9-8 al 23’ poi, con il Setteroba che sbanda ancora fino al 13 pari, sigla il colpo vincente in superiorità da zona centrale quando mancano appena 2’’. È lei l’mvp di giornata con 6 reti complessive.

Punti preziosi questi per le azzurre che nella giornata di mercoledì affronteranno l’ostica Spagna.