World Series, Anderson trascina Atlanta: Astros ancora ko

Gli Houston Astros non completano la rimonta e tornano sotto nelle World Series 2021.

Dopo aver perso gara 1 in casa, la squadra di Baker sembrava aver rimesso a posto le cose nel match successivo giocato sempre al Minute Maid Park e vinto per 7-2 e invece gli Atlanta Braves si sono imposti per 2-0 in gara 3, tornando a condurre la serie per 2-1.

Per la formazione di Snitker è un successo preziosissimo nell’economia della finale per il titolo: i Braves sono ora attesi da altri due match al Truist Park, tra i quali il possibile match point, in caso di successo in gara 4, per laurearsi campioni per la seconda volta nella storia dopo un’attesa di 26 anni.

Decisiva la performance del giovane pitcher Ian Anderson, classe ’98, capace di piazzare quattro fuoricampo nei primi cinque inning: si tratta della seconda miglior prestazione di sempre per un debuttante nelle World Series. Due quelli realizzati dal baseman Austin Riley.

Dall’altra parte non basta l’ottima partita sul monte di lancio del colombiano Luis Garcia, autore di sei fuoricampo e di quattro base on balls. Per gli Astros ricomincia la rincorsa.

