WTA 1000 Cincinnati: Raducanu spazza via Serena Williams

17-08-2022 16:18

Per Serena Williams si avvicina sempre di più il momento del ritiro dall’attività agonistica, che dovrebbe coincidere con lo US Open che comincerà tra una dozzina di giorni. Al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati la 40enne statunitense è stata travolta in poco più di un’ora, cosa che era lei a fare con le sue avversarie fino a non molti anni fa.

A spazzarla via è stata, col punteggio di 6-4 6-0, la britannica Emma Raducanu, 21 anni meno di lei, che lo US Open l’ha vinto l’anno scorso. Partita dominata in lungo e in largo da Raducanu, che ha ceduto solo una volta il servizio, sul 4-1 e doppio break del primo set, ora Emma incontrerà un’altra ex numero 1 del mondo, la bielorussa Victoria Azarenka.