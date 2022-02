WTA 1000 Doha: finale Swiatek-Kontaveit

25-02-2022 18:24

Sono Iga Swiatek e Anett Kontaveit le finaliste del primo WTA 1000 del 2022, quello sul cemento di Doha. La polacca, numero 8 del mondo, ha battuto nella seconda semifinale la greca numero 6 Maria Sakkari col punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Nella prima semifinale era bastata invece poco meno di un’ora e dieci all’estone numero 7 del ranking per avere la meglio sulla lettone Jelena Ostapenko, numero 13, per 6-1 6-4 in una sorta di derby delle repubbliche baltiche.

Swiatek, campionessa del Roland Garros 2020 e di Roma 2021, cercherà il quarto successo nel circuito maggiore su cinque finali, Kontaveit del settimo in 14 finali e il secondo del 2022 dopo quello di San Pietroburgo di due settimane fa.

I precedenti tra le due tenniste sono in perfetta parità, 2-2, ma Swiatek ha vinto gli ultimi due al Roland Garros e agli US Open dell’anno scorso.

