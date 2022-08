WTA 1000 Toronto: Pegula ferma la corsa di Giorgi

11-08-2022 22:56

Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive all’Open del Canada per Camila Giorgi. Dopo aver trionfato l’anno scorso a Montreal, quest’anno a Toronto la 30enne marchigiana ha passato due turni contro la britannica Emma Raducanu e la belga Elise Mertens ma oggi ha perso per 3-6 6-0 7-5 contro la statunitense Jessica Pegula, che per lei è una vera e propria bestia nera dato che ne è stata sconfitta quattro volte su cinque nel circuito maggiore e l’unica volta che è riuscita a batterla è stata proprio a Montreal l’anno scorso in semifinale, vittoria che hapoi dato lo slancio a Camila per sconfiggere la ceca Karolina Pliskova in finale.

Nel primo set Giorgi va subito sotto 2-0 poi infila sei dei successivi sette game intascando così il parziale, ma subito dopo subisce un controparziale di sei giochi di fila, e solo 11 punti vinti che le costa il secondo set. Il terzo è il più combattuto: Camila fa il break al sesto gioco ma lo restituisce immediatamente. Sul 5-4 Giorgi ha un match point sul servizio dell’avversaria ma sbaglia la risposta e Pegula infila 11 degli ultimi 12 punti portandosi a casa la vittoria dopo un’ora e 58 minuti di gioco. Ovviamente la marchigiana perderà una marea di punti, e anche di posizioni in classifica, per non essere riuscita a difendere il trionfo di dodici mesi fa.