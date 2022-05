WTA 250 Rabat, Lucia Bronzetti nei quarti di finale

18-05-2022 21:06

Vittoria più netta di quanto si pensasse per Lucia Bronzetti nel secondo turno del WTA 250 sulla terra battuta di Rabat, la capitale del Marocco. La 23enne nativa di Rimini, numero 83 del mondo, ha battuto in un match senza storia col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e un quarto di gioco la francese numero 95 Clara Burel, raggiungendo così nei quarti di finale Martina Trevisan, capace di eliminare la spagnola numero 10 del ranking Garbine Muguruza. Ora Lucia se la vedrà con la testa di serie numero 3 del torneo e numero 48 del mondo, la spagnola Nuria Parrizas Diaz, che ha piegato in rimonta per 4-6 6-3 6-0 la francese Kristina Mladenovic.

OMNISPORT