WTA 250 Rabat: semifinale tutta azzurra tra Trevisan e Bronzetti

19-05-2022 19:59

Il nuovo tennis femminile italiano cresce e lo fa anche molto bene. A Rabat, nel WTA 250 sulla terra battuta della capitale del Marocco, due italiane giocheranno una contro l’altra una delle due semifinali, per cui siamo già sicuri di avere una nostra portacolori in finale. Ad affrontarsi, in una partita mai giocatasi in precedenza, saranno Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

La 28enne fiorentina, numero 85 del mondo, quartofinalista al Roland Garros del 2020, ha battuto col punteggio di 7-6(4) 6-3 l’olandese Arantxa Rus in poco più di due ore di gioco, la 23enne romagnola, numero 83, ha piegato in quasi due ore e 45 minuti di battaglia per 6-1 3-6 7-6(5) la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 48. Chi vincerà tra le due azzurre incontrerà la vincente dell’altra semifinale tra l’ungherese Anna Bondar, numero 67, e la statunitense Claire Liu, numero 92.

Tra Trevisan e Rus ci sono stati ben sei break nel primo set, con Martina che è stata avanti 3-0 e 5-3 e servizio ma è stata anche indietro 5-6 e servizio contro, poi nel tie-break è andata sul 4-0 ed è riuscita a non farsi riprendere. Sei break anche nel secondo set ma stavolta ben quattro a favore della toscana che dal 3-3 ha chiuso con tre game e due break consecutivi.

Bronzetti dall’1-1 ha dominato il rimo parziale con Parrizas Diaz che poi si è rifatta nel secondo con tre break a suo favore e due subiti. Grande lotta nel terzo set con quattro break consecutivi dal sesto al nono game con Lucia che ha servito per il match sul 5-3, non è riuscita a concludere la pratica ma poi fortunatamente l’ha chiusa dopo un combattutissimo tie-break decisivo.

