WTA Birmingham: l'oscurità ferma la partita di Camila Giorgi

14-06-2022 22:07

L’oscurità ha fermato la partita di primo turno del WTA sull’erba di Birmingham tra Camila Giorgi, numero 26 del mondo, e la ceca Tereza Martincova, numero 56, con la 30enne marchigiana in vantaggio di un set, vinto al tie-break per 9-7 in poco meno di un’ora di gioco. Ci sono stati sei break, tre consecutivi nei primi tre game e altri tre di fila dall’ottavo al decimo ed è sempre stata Camila ad andare in vantaggio di un break per poi farsi recuperare, ma alla fine fortunatamente è riuscita ad aggiudicarsi il “game decisivo” annullando un set point all’avversaria e andando a segno alla seconda occasione.