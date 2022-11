WTA Finals, tutto liscio per la Swiatek

02-11-2022 12:44

Nessun problema nella seconda giornata delle WTA Finals per la numero uno al Mondo, Iga Swiatek candidata principale alla vittoria del torneo.

La polacca si è imposta in nemmeno 80 minuti du gioco su Daria Kasatkina con il punteggio di 6-3 6-2. Ora la numero uno è a capo del girone A davanti alla francese Caroline Garcia che si è imposta, a sorpresa, su Coco Gauff.

L’americana cede in due set con il punteggio di 6 – 4, 6 – 3. Troppi errori e tanto nervosismo per la statunitense che è impegnata anche nel doppio. Al prossimo turno, la giovane promessa finalista del Roland Garros 2022 sfiderà proprio la Swiatek nella speranza di rimanere ancora in corsa per il titolo.