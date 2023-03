Wta Indian Wells: Trevisan vince e va al terzo turno

La tennista azzurra ha vinto in rimonta contro la statunitense Madison Brengle e ora sfiderà la ceca Karolina Muchova

12-03-2023 08:34

Martina Trevisan è riuscita a vincere in rimonta contro l’americana Madison Brengle e si è qualificata per il turno turno del Wta 1000 di Indian Wells, dove ora sfiderà la ceca Karolina Muchova. L’azzurra, numero 23 del seeding, ha superato l’avversaria con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-2 in due ore e venti minuti.

Nel primo set salta spesso il servizio, Brengle si trova a servire per il match una prima volta sul 5-4 e poi sul 6-5, quando chiude. Nel secondo parziale, Trevisan sistema il servizio a fa male in risposta, andando sul 4-0 prima e sul 6-1 poi. Il terzo set si apre con il break per l’italiana, poi ne arriva un altro per il 4-1. Brengle ne recupera uno soltanto, ma lo riperde e alla fine è 6-2 per Martina.