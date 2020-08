WWE, Roman Reigns diventa Universal Champion

In quel di Orlando, al PPV Payback, Roman Reigns è diventato il nuovo Universal Champion: The Big Dog, fresco della nuova alleanza con Paul Heyman, si presenta nella fase finale del match che comprendeva anche Bray Wyatt e Braun Strowman, capitalizzando e diventando Universal Champion, quasi due anni dopo l’ultima volta.

Clamoroso successo di Keith Lee, che al debutto in pay-per-view come membro di Raw batte Randy Orton con una splendida Powerbomb. Vittoria preziosissima per l’ex NXT Champion, contro un 13 volte campione del mondo.

Settimana da dimenticare per Sasha Banks, che dopo aver perso il Raw Women’s Title a SummerSlam contro Asuka, lascia sul piatto anche il Women’s Tag Team Championship, venendo sconfitta (insieme a Bayley) dalla coppia formata da Nia Jax e Shayna Baszler.

Bobby Lashley ha la meglio su Apollo Crews e diventa United States Champion per la seconda volta in carriera, a 14 anni di distanza dal primo titolo come campione degli Stati Uniti. La famiglia Mysterio riesce a prevalere su Seth Rollins e il suo “discepolo” Murphy, grazie alla 619 del giovanissimo Dominik.

OMNISPORT | 31-08-2020 09:18