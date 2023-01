WWE, Stephanie McMahon si fa da parte: "Torno fan"

11-01-2023 11:45

Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co-CEO della WWE. La decisione è arrivata dopo che il padre Vince McMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo.

“Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul ‘Triple H’ Levesque come Chief Content Officer, sono certa che la WWE sia nelle migliori condizioni per continuare a fornire contenuti creativi senza pari e ottenere grandi dividendi per gli azionisti. Non vedo l’ora di tornare a essere una fan come quando ero una bambina”, ha scritto Stephanie McMahon in post su Twitter. Da capire ora cosa accadrà con il rientro di Vince McMahon. Si parla anche della possibile cessione della compagnia.