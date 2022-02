Xavi festeggia il poker e avverte il Napoli

20-02-2022 23:45

Il tecnico del Barcellona Xavi ha espresso la sua soddisfazione per la larga vittoria per 4-1 contro il Valencia: “Vincere su un campo come quello del Valencia, che ci ha messo sotto grande pressione nella seconda frazione, ci dà morale. Se questa vittoria ci dà fiducia in vista del Napoli? Certo”.

Sulla prestazione di Pedri: “Esigiamo queste cose da lui, perché ha un gran tiro e calcia bene le punizioni. Le capacità che ha lui non le ha chiunque. Anzi, le hanno davvero in pochi. È superlativo”.

OMNISPORT