Young Boys-Atalanta, Gasperini critico col campo svizzero

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la 5° giornata di UEFA Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys. Lo Young Boys è stato battuto dall’Atalanta alla 2a giornata (0-1), nell’unico precedente tra le due squadre in competizioni europee. Gli elvetici hanno tentato solo tre tiri in tutta la partita (uno nello specchio), e solo uno nel secondo tempo.

Il Gasp si è subito lamentato del campo in sintetico della formazione svizzera, dato che nessuna squadra in Serie A gioca con questo tipo di terreno e tutte le condizioni sono dunque differenti:

“Il sintetico è un’anomalia, si gioca solamente qui, in Champions, mentre in campionato non ci sono altri riscontri. È diverso per il modo di calciare, il rimbalzo, la velocità della palla. Non siamo contenti di questo, allo stesso tempo non è un alibi per noi, è una gara importante dove conta il risultato”.

L’Atalanta potrebbe vincere più di una vittoria contro un singolo avversario in una edizione di Champions League solo per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 2019-20 con due successi sul Valencia, in entrambe le gare degli ottavi di finale. Questo potrebbe essere favorito dal fatto che gli avversari non giocano dal 6 novembre, precisamente dal pareggio per 1-1 con il Grasshoppers in Super League Svizzera:

“La sosta delle Nazionali comporta questo, alle volte ci si lamenta se arrivano i giocatori al giovedì e si gioca al sabato, altre se non si gioca. Questa è una squadra che gioca insieme da tempo”.

L’andata giocata a Bergamo è finita 1-0 per gli orobici con un gol di Matteo Pessina al 68′. Tuttavia, da quando ha vinto tre trasferte consecutive in Champions League senza subire gol tra ottobre e dicembre 2020 (4-0 v Midtjylland, 2-0 v Liverpool e 1-0 v Ajax), l’Atalanta non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime tre gare fuori casa nella competizione (1N, 2P), subendo otto gol nel parziale:

“All’andata era una situazione diversa perché lo Young Boys arrivava da una vittoria con il Manchester United, si è presentato a Bergamo molto coperto, guardingo, una gara difensiva. Domani credo sia più aperta, per entrambe le squadre che cercheranno di vincere. Sarà differente”.

