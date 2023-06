Yvan Le Mée contro la madre di Mbappé: “Dovrebbe avere una licenza”

Ai microfoni di RMC Sport l’agente dichiara: “ Mbappé se avesse avuto un agente all'epoca della trattativa con il Real, sarebbe stato ceduto”

Scoppia la polemica: l’agente FIFA Yvan Le Mée si scaglia duramente contro la madre del gioiello del PSG Kylian Mbappé. Per l’agente Yvan Le Mée la madre del givcane calciatore sa di esercitare la professione senza la licenza. Nel corso di un’intervista rilasciata a RMC Sport, Yvan Le Mée ha dichiarato: “Quello dell’agente è un lavoro e lei non sa come farlo. E dovrebbe avere una licenza per gestire gli interessi del figlio e discutere con i club”.

Prosegue poi l’agente: “Sono convinto che se Mbappé avesse avuto un agente all’epoca della trattativa con il Real (due anni fa), sarebbe stato ceduto. Invece è ancora a Parigi e non sembra contento” riporta Tuttomercatoweb.