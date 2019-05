Yves Baraye prepara un'altra scalata

L’acquisto di Yves Baraye non è bastato al Padova per evitare il ritorno in Serie C dopo un solo anno in B. L’attaccante senegalese tornerà al Parma per fine prestito, ma non sembra destinato a restare in forza al sodalizio crociato.

L’agente del giocatore, Gabriele Savino, ha confermato a ‘Tuttobari.com’ l’interessamento dei pugliesi, neopromossi in Serie C, categoria che Baraye ha vissuto da protagonista con il Parma: “Dobbiamo prima parlare con il Parma e capire le intenzioni della società. In Italia vorremmo rimanere in B altrimenti andremo all'estero in base alle richieste e alle valutazioni del caso. Bari è una grande piazza e merita rispetto, ma si guarda anche la categoria. Ha già fatto la C da protagonista, nel corso della tripla promozione dalla D alla A con il Parma”.



SPORTAL.IT | 29-05-2019 00:32