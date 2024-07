Zaccagni, un mese dopo gol a Euro2024 nasce la figlia Dea: commenti acidi sul web

Chiara Nasti ha dato alla luce la secondogenita della coppia, il giocatore azzurro felice ma tra tanti like spuntano anche le reazioni degli haters

Il 24 giugno scorso segnava il gol alla Croazia all’ultimo sospiro di una gara infinita a Euro2024, illudendo l’Italia intera e trascinandola a quegli ottavi con la Svizzera che avrebbero segnato la Waterloo azzurra in Germania, un mese dopo però Zaccagni ha realizzato la rete più bella. Ieri è nata la sua secondogenita, la moglie Chiara Nasti ha dato alla luce Dea. L’Atalanta non c’entra eppure anche questo dettaglio ha scatenato gli haters sui social. Una minoranza, per fortuna, rispetto ai tantissimi messaggi di amore e congratulazioni.

Nata Dea, seconda figlia di Zaccagni e Nasti

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono dunque diventati genitori per la seconda volta e il loro primogenito Thiago è diventato fratello maggiore. L’influencer e il calciatore da tempo avevano deciso il nome da dare alla bambina e ieri hanno voluto condividere la loro gioia con tutti gli amici, i parenti e i tantissimi follower con due foto postate sui social dai neo genitori.

I messaggi di gioia di Zaccagni e Nasti

“È nata Dea. Benvenuta principessa di mamma e papà”, ha scritto Mattia Zaccagni, accompagnando questa dolce frase con un cuore rosa. In un’altra foto ha aggiunto: “Siete la mia forza, la mia luce! VI AMO. Complimenti MAMMINA, benvenuta DEA”. Mentre mamma Chiara Nasti (che aveva dichiarato dopo il gol di Zaccagni alla Croazia di aver temuto il parto anticipato me che aveva anche ricevuto molti commenti polemici per aver esposto la sua gravidanza a favore di social con tante foto), postando altri scatti della piccolina, le dichiara già tutto il suo affetto: “Ti amo tanto”.

Le cattiverie sul web

Tanti i commenti, i like e i cuoricini provenienti da follower e personaggi famosi come Valentina Ferragni, Giulia De Lellis, Taylor Mega, Costanza Caracciolo, Matteo Guendouzi e molti altri ancora ma non sono mancati commenti acidi da parte degli haters, che hanno voluto rispolverare il vecchio gossip sulla reale paternità del primogenito, attaccando Zaccagni: “Ma la chiama Dea perché Zaniolo mo sta all’ Atalanta?”, oppure: “A fija de Zaccagni è de Zaccagni” e anche: “A fija de Zaccagni è de Del Piero” oppure: “IL FIJO DE ZACCAGNI, È DE ZANIOLO” e ancora: “Questo si che è suo….” e infine: “Non c’era bisogno che mettessi la foto! Siamo 8 miliardi di persone nel mondo! Più o meno siamo nati tutti così”.