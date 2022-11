21-11-2022 23:19

Nicola Zalewski, difensore della Roma, ha parlato a Dazn delle sue aspettative con la maglia della Polonia per i Mondiali.

Le sue parole: “Sono molto emozionato di affrontare Leo Messi, è uno dei più forti della storia del calcio. Cercherò di fare del mio meglio, speriamo che le gambe non tremeranno”.

E su Cristiano Ronaldo: “Ho sempre avuto un debole per Cristiano Ronaldo, come gioca e come si allena non molla un centimetro. Lo prendo come esempio”.