Zanetti a Dazn: “I giovani sono un punto di forza”

Zanetti: “Abbiamo il coraggio di lanciare i giovani, con Caputo feeling sin dal primo giorno ma ho dei ragazzi straordinari”

03-04-2023 22:29

AI microfoni di Dazn, Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha commentato la vittoria casalinga per 1-0 contro il Lecce. Le parole del tecnico dei toscani:“Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Il primo tempo sapevamo che sarebbe stato bloccato, ma nel secondo abbiamo preso il predominio senza subire tiri in porta. La vittoria è strameritata anche per il peso che ha, l’importanza che ha questa partita nel nostro percorso significa tanto. I ragazzi sono stati straordinari”.

Zanetti poi ha parlato del legame con l’autore del gol della vittoria Francesco Caputo: “C’è un legame importante tra me e i giocatori, non solo con lui. Sappiamo cosa c’è dietro i periodi difficili e sappiamo cosa ci mettiamo per uscirne. Ciccio ha ritrovato il gol ma ha sempre fatto ottime prestazioni. Tra me e lui c’è feeling dal primo giorno, sarà bello anche il futuro”.

Un commento anche sui giovani lanciati:“I nostri giovani sono un punto di forza. Ne abbiamo tanti e deve essere così, giocano perché sono forti e importanti. Come società abbiamo il coraggio di buttarli dentro e fare un campionato importante con tanti ragazzi giovani e italiani che saranno il futuro del nostro calcio”.