Zanetti si sbilancia: "La Roma deve vincere lo scudetto"

12-09-2022 23:31

Prima sconfitta interna della stagione per l’Empoli, che contro la Roma interrompe la mini-serie positiva di quattro partite, tutti pareggi, incappando nel secondo ko del proprio campionato.

I toscani cedono per 2-1 al termine di una partita scoppiettante, con due pali per parte.

L’allenatore degli azzurri, Paolo Zanetti, intervistato al termine del match, si complimenta con la squadra per la prestazione offerta, ma non nasconde un pizzico di rammarico: “Usciamo dalla gara convinti delle nostre potenzialità, sono orgoglioso della prova dei ragazzi. Abbiamo fatto una gara coraggiosa, abbiamo preso due pali. Questa è la mentalità che voglio, se giochiamo così tutte le partite ne perderemo poche. La continuità porta dei risultati ma la Roma è stata più concreta. Non possiamo paragonarci a loro, con i campioni che ha la Roma deve vincere lo scudetto, Dybala oggi è stato straordinario. Avremmo potuto mettere il pullman davanti alla porta, ma abbiamo preferito giocarcela”.

L’ex tecnico del Venezia esprime perà anche qualche recriminazione per la direzione arbitrale: “Akpa Akpro è entrato per prendere la palla, non era un fallo cattivo. L’espulsione è arrivata nel nostro momento migliore. L’episodio su Satriano? Ho chiesto uniformità. In Spezia-Sassuolo è stato dato un rigore in questo modo. Satriano ha un buco sul naso. Faccio fatica a comprendere il metro di giudizio”.