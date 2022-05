30-05-2022 21:57

L’Italia di Mancini tornerà in campo mercoledì a Wembley per sfidare l’Argentina nella finalissima tra i campioni d’Europa e i vincitori della Copa America. Ma quasi certamente Nicolò Zaniolo non ci sarà.

Dopo alcuni accertamenti fatti questa mattina l’attaccante giallorosso è stato costretto a lasciare il raduno di Coverciano per fare rientro a Roma. Il giocatore ha rassicurato i tifosi con una storia sul proprio profilo Instagram: “A causa di una botta alla caviglia sono costretto a lasciare la Nazionale. Ora è tempo di ricaricare le pile per iniziare al massimo la prossima stagione“.