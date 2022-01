Zauchensee, Goggia c'è: miglior tempo nell'ultima prova della discesa

14-01-2022 12:41

Sarà un weekend importante per le speranze di Sofia Goggia di lottare per la conquista della coppa del mondo assoluta di sci 2022.

La bergamasca, già vincitrice di cinque gare in stagione, ha infatti perso terreno nelle ultime settimane, penalizzata dalle prove tecniche (slalom e giganti) che hanno visto avvantaggiarsi Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova.

Ora però si tornerà a gareggiare nelle prove veloci con una discesa e un Super G in programma a Zauchensee.

Goggia sembra pronta per essere di nuovo protagonista, perché dopo il terzo posto nella prova di giovedì Sofia ha ottenuto il miglior tempo nella seconda ed ultima prova di discesa, in vista della gara di sabato mattina (il Super G sarà in programma domenica).

La campionessa olimpica della specialità ha strappato il tempo di 1:47:19 precedendo la ceca Ester Ledecka, staccata di appena 3 centesimi.

Distacchi ampi per le altre, a partire dalla svizzera Lara Gut-Behrami, terza a 70 centesimi.

Alle spalle della moglie del centrocampista del Genoa una brillante Nadia Delago, a 77 centesimi. Ottava Nicol Delago, solo 12ª Federica Brignone, a 1″57, addirittura 26ª Elena Curtoni, con un ritardo di 2″55.

OMNISPORT