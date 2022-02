Ze Roberto: "Ronaldo amava le feste, Ronaldinho aveva una discoteca in casa"

28-02-2022 19:29

In un’intervista sul canale YouTube di TyC Sports, Ze Roberto ha ricordato il suo impatto col Real Madrid: “È stato uno shock. Mi sono ritrovato lì, non solo i dirigenti, ma anche i giocatori, tutti in giacca e cravatta. Sono andato immediatamente a comprarmi dei vestiti per non vergognarmi di fronte ai miei compagni. Quando sono arrivato, Fernando Redondo sembrava un modello. Redondo è stato uno dei migliori giocatori con cui abbia mai giocato. Il miglior mediano in assoluto”.

Ze Roberto però in campo si trovava con Ronaldo. E anche fuori: “Il fenomeno è qualcosa di incredibile. Era un animale. E amava tantissimo le feste. Una sera se ne andò e arrivò il giorno successivo per allenarsi senza dormire. Era incredibile, aveva delle occhiaie spaventose ma riusciva in cose incredibili. Ricordo che prima delle partite era già indaffarato a organizzare le feste. So che anche Ronaldinho aveva una pista da discoteca a casa sua ma non ci sono mai andato”.

