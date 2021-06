Zhang elogia Conte: "Chiederci Lukaku mossa decisiva"

Intervistato da ‘Sky Sport’, il presidente dell’Inter Steven Zhang è tornato a spendere parole d’elogio per Antonio Conte.

Argomento, una delle prime richieste effettuate dal tecnico salentino alla società dopo il proprio arrivo, ovvero quella di avere a disposizione Romelu Lukaku, giocatore ammirato ai tempi dell’esperienza di Conte in Premier League con il Chelsea, e rivelatosi poi fondamentale sulla strada verso lo scudetto:

“Tutti i giocatori sono importanti, anche chi gioca meno, ma Lukaku è speciale, non solo come giocatore che segna tanto, ma come persona. Romelo ha un cuore grande, è affettuoso, educato, dimostra sempre rispetto per tutti. Ricordo quando due anni fa Conte lo ha chiesto con insistenza: ha avuto ragione a farci fare questo investimento economico, era il giocatore giusto”.