Zidane al PSG: l'agente del francese smentisce l'indiscrezione

10-06-2022 15:46

Tra il pomeriggio di ieri e la mattina di oggi sembrava ormai fatta: Zinedine Zidane sarebbe dovuto essere il nuovo allenatore del PSG in sostituzione di Mauricio Pochettino. Invece, come una delle tante storie di mercato, sono bastate pochissime parole per demolire tutto il castello di carte.

In questo caso le parole arrivano da una fonte vicinissima a Zizou, ovvero l’agente del tecnico Alain Migliaccio, raggiunto dai microfoni de “L’Equipe:

“Tutte le voci che riguardano un accordo con il PSG sono senza fondamento. Né io né Zinedine siamo stati mai contattati direttamente dal proprietario del PSG“.

