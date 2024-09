Zoff e gli auguri a Tardelli per i 70 anni: "Ora non vieni più a svegliarci nelle camere"

L'ex portiere della Nazionale ha condiviso la carriera col mediano che oggi compie gli anni: ricordi di una vita per due leggende del calcio italiano

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sule interviste ai grandi protagonisti

Quando si conobbero, il primo era un aspirante calciatore che arrotondava facendo il cameriere e il secondo era già il più forte portiere italiano. Marco Tardelli e Dino Zoff poi avrebbero percorso assieme la carriera vincendo tutto con la Juventus e diventando campioni del mondo con la Nazionale italiana ai Mondiali 1982 in Spagna. Intervistato da Virgilio Sport l’ex portiere fa gli auguri all’amico di sempre.

Tardelli, gli inizi di carriera e il lavoro part-time

Tardelli era agli inizi della sua carriera da giocatore, quella che dalla Toscana lo avrebbe portato sul tetto del mondo, faceva anche il cameriere part-time in un ristorante vicino Piazza dei Miracoli al Ciocco dove in ritiro ci andavano tante squadre, anche il Napoli di Zoff. E al tavolo di Dino servì anche un caffè («Glielo ricordai subito – rivelò Tardelli – Eravamo a tavola. Lui si alzò in piedi e disse: ragazzi, abbiamo appena comprato un cameriere!».

L’ammirazione di Tardelli per Zoff, e viceversa

L’ex centrocampista ha sempre avuto non solo stima ma anche tanta ammirazione per il suo capitano, tant’è che l’immagine che gli è rimasta dentro, di quel Mondiale dell’ ’82, non è il suo celebre urlo, che pure ha fatto la storia: “No, è il bacio che Zoff ha dato a Bearzot alla fine della partita vinta con il Brasile”.

Zoff, Tardelli che diventa settantenne merita gli auguri…

“Ah ah, certamente, gli faccio tantissimi auguri…!!!”

Lei i 70 li ha superati da un po’…

“Sì, Marco è ancora un giovincello!”

Insieme avete vissuto una carriera infinita, trovare un solo ricordo è impossibile

“Ne abbiamo passate tante, ci vorrebbe un libro…”

Un aneddoto su tutti?

“Quando durante il Mondiale la notte veniva a darci fastidio nelle camere, lui era insonne, non riusciva a dormire, e disturbava tutti noialtri. Doveva intervenire Bearzot a venirlo a prendere e portar via”.

Lo chiamavate Coyote per questo?

“Sì, perchè non prendeva mai sonno. Ora a 70 anni caro Marco penso che non verrai più a svegliarci la notte…”

Clicca qui per altre notizie, e gli ultimi fatti di cronaca, su Marco Tardelli