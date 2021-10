Zverev, bordata a Piqué: "Cosa c'entra col tennis?"

27-10-2021 08:55

La nuova Coppa Davis continua a dividere. La fase finale è alle porte e nonostante una formula poco seducente quasi tutti i big saranno a disposizione dei capitani delle rispettive nazionali.

L’eccezione è rappresentata da Alexander Zverev. L’attuale numero quattro del mondo, intervistato dal quotidiano tedesco ‘Kleine Zeitung’, è stato molto esplicito nel bocciare il format della storica competizione dopo la riforma targata Gerard Piquè.

Così il tedesco non ha risparmiato attacchi proprio al difensore del Barcellona nei panni dell’imprenditore con la sua Kosmos.

“Io sono uno che mantiene la parola data – ha attaccato Zverev, che non gioca la Davis dal 2019 – Questo format va cambiato. In futuro voglio vincere la Coppa Davis, ma quella vera e non una competizione ideata da una persona che non c’entra nulla con il tennis”.

La Germania sarà quindi priva della propria stella nei match del gruppo F in programma a Innsbruck contro la Serbia di Novak Djokovic e l’Austria.

