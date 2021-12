Zverev non ha dubbi: “Il migliore? I numeri di Novak sono un dato di fatto”

15-12-2021 15:02

Alexander Zverev si aggrappa ad elementi solidi e oggettivi per provare a fornire un’opinione il più possibile autorevole riguardo a chi sia il più grande tennista di sempre.

Usando come discriminante il numero di vittorie e trofei conquistati in carriera, pe il tedesco non ci sono dubbi su chi debba essere considerato il GOAT.

“So che tanti fan del tennis spingono per Roger Federer o Rafael Nadal, ma non si può discutere contro le statistiche” ha affermato Zverev a Tennis Magazine.

“Novak ha gli stessi Slam di Roger e Rafa, è stato numero uno per più settimane ed ha molti Masters 1000 in più. Non si può andare contro i numeri e dire che Roger e Rafa sono migliori, è vero tutti noi siamo loro fan da quando eravamo bambini ma a volte bisogna vedere le cose in maniera realistica ed i numeri di Novak sono un dato di fatto” è stata la chiosa convinta del campione olimpico a Tokyo 2020.

