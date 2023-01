150 società premiate per la classifica Performance, Mei: “Riconosciuto il merito”

20-01-2023 20:08

Giornata di valore nel mondo dell’atletica italiana. È stata ufficializzata la classifica “Performance 2022” ovvero la graduatoria stilata sulla base dei risultati della stagione precedente che va così ad evidenziare i meriti ed il lavoro di ogni singola società.

La combinazione migliori piazzamenti, maglie azzurre e livello dei tecnici permette l’assegnazione di un punteggio e la conseguente compilazione di una classifica.

In totale sono state evidenziate ben 150 società alle quali verrà complessivamente stanziato un fondo di 720 mila euro.

Il podio se lo prendono l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, la società milanese della Bracco Atletica e l’Atletica Vicentina.

Raggiante il presidente Mei. Queste le parole riportate tramite i canali Fidal: Sostenere l’impegno delle realtà che lavorano sul territorio è una delle finalità principali della Federazione – ha commentato il presidente FIDAL Stefano Mei – con la Classifica Performance, e con gli altri interventi previsti, si è finalmente concretizzata una significativa e complessiva riforma degli interventi di supporto alle società che segue un solo principio: il merito. Come avevo promesso. Questo contributo, certamente sostanzioso, ripaga soltanto in parte la loro straordinaria dedizione e la costanza di dirigenti e tecnici che ogni giorno si spendono in prima persona per promuovere la pratica dell’atletica, educare al movimento e ai sani valori che regolano il nostro sport”.