24 Ore di Dubai, Valentino Rossi partirà ottavo

13-01-2023 18:48

Il secondo sabato del 2023 per Valentino Rossi sarà all’insegna delle emozioni forti e di un appuntamento storico, il debutto in una 24 Ore, quella di Dubai. Nelle qualifiche ufficiali, tuttavia, il Dottore non è andato oltre l’ottavo posto con la sua BMW M4 GT3.

Valentino, assieme ai compagni di equipaggio Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin e Tim Whale, ha chiuso con il tempo medio di 2’00″840, alle spalle della Mercedes #27 di Heart Of Racing by SPS che si è presa il primato in Classe PRO/AM.

La Q1 ha visto al volante Whale, che ha chiuso decimo in 2’01″298, poi è stato il turno del pilota di Tavullia, 13° del suo gruppo in 2’01″045.

La pole position del primo appuntamento della 24H Series 2023 è stata conquistata dalla Mercedes-AMG #777 di Al Manar Racing con il tempo medio di 1’59″791: Axcil Jefferies,Martin Konrad,Fabian Schiller e Luca Stolz hanno staccato la vettura “gemella”, la numero 4 di Khaled Al Qubaisi,Hubert Haupt,Sebastien Baud e Jules Gounon (Abu Dhabi Racing).

In seconda fila la Porsche con la 911 della Pure Rxcing, affiancata dalla BMW 7 del Team WRT-

“Devo riprendere un po’ la mano con il traffico – ha detto Rossi – ma queste sono macchine piuttosto difficili da guidare al massimo e ho ancora bisogno di capire alcuni trucchetti per fare la differenza. Non siamo in una grande posizione, ma speriamo di recuperare. Sto imparando molto dai dati raccolti con la squadra, ma anche dai miei compagni che sono fra i migliori piloti. Insieme analizziamo tutto e guardiamo i video. Mi sto divertendo”.