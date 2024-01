50 anni della Valanga Azzurra: le sue star e l'erede Tomba

A casa di Gustav Thoni, il ritrovo dei campioni degli anni '70

15-01-2024 15:15

E’ stata la cornice innevata di Trafoi, patria di Gustav Thoni, a ospitare la festa per i 50 anni della Valanga Azzurra. Oltre al padrone di casa, non potevano mancare Piero Gros, Helmuth Schmalzl, Tino Pietrogiovanna, Linda Stricker, in memoria del “cavallo pazzo” Erwin: tutti a formare la storica cinquina di quel 7 gennaio 1974 a Berchtesgaden. Ospite d’eccezione Alberto Tomba, naturale erede di quella Valanga Azzurra. Ideatore di una serata, che entrera’ negli annali dello sci alpino, e’ stato Stephan Gander, cognato di Gustav Thoni. All’hotel Bellavista non hanno voluto mancare Herbert Plank, Paolo De Chiesa, Marcello Varallo, Chicco Cotelli.

Interviste: Gustav Thoni, Piero Gros, Paolo De Chiesa, Alberto Tomba, Stephan Gander, Giovanni Veronesi.