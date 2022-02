76ers, esordio ok per Harden: “Ma abbiamo ancora molta strada da fare”

26-02-2022 13:18

Il primo passo è stato fatto ma a James Harden interessa più la ricompensa alla fine del cammino. Il “Barba” infatti ha confermato, dopo il positivo esordio nella notte con la canotta dei 76ers, che il suo vero obiettivo non è fare bene adesso ma a giugno, quando le sue prestazioni potranno servire a Philadelphia per andare a caccia del titolo NBA.

“Sicuramente voglio provarci. Vogliamo farlo tutti. Questa sera è stato un buon inizio. Ma abbiamo ancora molta strada da fare, e dovremo fare tutto il necessario ogni singolo giorno per creare il giusto ambiente, per essere pronti quando il momento giusto arriverà. Vogliamo solo vincere. Il mio lavoro è scendere in campo e dare il mio contributo” ha detto ai giornalisti dopo la vittoria sui Twolves l’ex Nets, chiamato poi a rispondere alle accuse di essere un cattivo compagno di squadra.

“Non so perché. Sono i media che hanno detto queste cose. Mi sento come se fossi uno dei migliori compagni di squadra che la NBA abbia mai visto, in campo e fuori dal campo” ha dichiarato Harden.

“Solo per cosa è successo nell’attuale situazione. Qualunque cosa sia successa, non vuol dire che io sia un cattivo compagno di squadra. Personalmente, mi sento come se avessi bisogno di fare ciò che è meglio per la mia carriera e di aiutare me stesso ad essere felice”.

