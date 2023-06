Il "Barba" potrebbe raggiungere Leonard e George ai Clippers.

Colpo di scena in Nba: James Harden ha chiesto per la terza volta in fila – dopo averlo già fatto a Houston e a Brooklyn – di essere ceduto. Questa volta a farne le spese sono i Philadelphia 76ers.

Harden potrebbe finire ai L.A. Clippers, per giocare al fianco di Kawhi Leonard e Paul George. Altre due piste portano ai Phoenix Suns e ai New York Knicks.