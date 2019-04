A Ciao Darwin Juve contro Tutti: ecco i capitani dei due partiti

«Io qua rischio la vita. La vogliamo fare veramente? A mio rischio e pericolo, la prossima puntata di Ciao Darwin vedrà opposte le squadre di Juve contro tutti». Con queste parole, Paolo Bonolis ha concluso la puntata dell’altra sera di Ciao Darwin. L’aveva anticipato già ai giornali: dopo le tantissime sfide “belli contro brutti”, “magri contro grassi” e così via, lo showman si addentra nel percorso spinato del tifo e del contro-tifo. Da accanito fan dell’Inter, Bonolis sa benissimo che si potrà scherzare solo fino a un certo punto su questo tema che sarà al centro della trasmissione di venerdì prossimo, 26 aprile, su Canale 5.

LA PUNTATA – Grande attesa, dunque, per la sfida delle sfide. Se in campo la Juve è imbattibile in Italia e da 8 anni vince lo scudetto, possibile che nel talk show possa uscire sconfitta? In studio ci sarà una contrapposizione tra uno schieramento di sostenitori della Juve, e uno schieramento composto dalla restante parte della tifoseria per un duello eterno: Juventini contro Tutti, ovvero coloro che tifano Juventus contro coloro che tifano altre squadre. Una scelta, quella degli autori, che riprende esattamente il pensiero degli italiani che vedono la Juventus come il nemico per eccellenza.

I CAPITANI – Si preannuncia una puntata bollente, anche a giudicare dai nomi che guideranno le due categorie. “Capitano” della fazione juventina sarà Giampiero Mughini, giornalista e ovviamente tifoso della Juventus; per i Tutti ci sarà Raffaele Auriemma, telecronista e tifoso del Napoli. Se i due a Tiki-Taka più di una volta hanno avuto modo di beccarsi ma con tempi ridotti, stavolta sarà un faccia a faccia elettrizzante. Vincerà la Juve o tutti?

