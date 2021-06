A Misano Rinaldi vince anche la Superpole Race

Michael Ruben Rinaldi concede il bis del trionfo di ieri in gara-1 vincendo anche la Superpole Race del Gran Premio del Made in Italy ed Emilia-Romagna sul circuito di Misano Adriatico. Il riminese della Ducati aruba.it ha battuto in volata il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu e il britannico campione del mondo della Kawasaki Jonathan Rea, leggermente più staccato. Quarto, quinto e sesto il britannico Scott Redding, compagno di squadra di Rinaldi, l’altro britannico della Kawasaki e l’italiano della Ducati Motocorsa Axel Bassani.

OMNISPORT | 13-06-2021 12:29