A Wimbledon Ashleigh Barty è la prima finalista

Sono passati 41 anni dall’ultimo trionfo di una tennista australiana nel torneo di Wimbledon. Nel 1980 ci riuscì Evonne Goolagong battendo in finale Chris Evert, sabato prossimo ci proverà Ashleigh Barty, attualmente la miglior tennista del pianeta, che in semifinale ha battuto col punteggio di 6-3 7-6 la tedesca Angelique Kerber, ex numero 1 del mondo e campionessa sull’erba londinese nel 2018.

Nel primo gioco del primo set Barty deve subito salvare du palle break, poi lo fa lei in quello successivo e ha addirittura una palla del 4-0, che però sfuma. Da quel momento la partita diventa equilibrata, Ash recupera da 0-30 nel quinto e nel nono game, in quest’ultimo deve anche annullare un’altra palla break e poi chiude il set alla prima occasione.

Il secondo set sembra la fotocopia a specchio del primo perché è Kerber ad andare 3-0, poi però deve salvare due palle break nel quinto gioco. Il controbreak però arriva, addirittura a zero quando Angie serve per portare la partita al terzo set, non solo, subisce anche un parziale di 11 punti di fila.

Comunque le due tenniste dal 5-4 Kerber tengono il servizio e si va al tie-break nel quale Barty prende il volo sul 6-0, la tedesca annulla tre match point, il primo dopo uno scambio clamoroso, ma sul quarto non può nulla. In quattro partecipazioni precedenti a Wimbledon Barty non era mai andata oltre gli ottavi di finale, stavolta si giocherà il titolo contro la vincente tra la ceca Karolina Pliskova e la bielorussa Aryna Sabalenka.

OMNISPORT | 08-07-2021 16:18