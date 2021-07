A Wimbledon Berrettini al terzo turno

Matteo Berrettini accede al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon ma la sua vittoria contro il Lucky loser olandese Botic Van de Zandschulp, numero 139 del mondo, è stata leggermente più complicata del previsto. 6-3 6-4 7-6 il punteggio a favore del 25enne romano che ora affronterà lo sloveno Aljaz Bedene, partita certamente più dura ma tutt’altro che impossibile.

Matteo non ha mai perso il servizio ma ha dovuto salvare ben nove palle break, delle quali due, sul 6-5 per il suo avversario nel terzo set, sono state set point. Per il resto, due break a favore di Berrettini, uno per set nel primi e nel secondo, e tie-break finale vinto per 7-4.

OMNISPORT | 01-07-2021 16:19