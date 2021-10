A1 femminile: bene Conegliano, Novara e Busto Arsizio

17-10-2021 20:36

Non sbaglia Conegliano nella seconda giornata del massimo campionato di volley femminile: Egonu e compagne piegano per tre set a zero Roma, la campionessa azzurra è protagonista con 18 punti.

A punteggio pieno anche Novara e Busto Arsizio, che hanno piegato Casalmaggiore e Vallefoglia.

I risultati

Igor Gorgonzola Novara – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3

Vero Volley Monza – Reale Muta Fenera Chieri 3-1

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze 1-3

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3

Classifica

Conegliano 6 punti, Novara 6, Busto Arsizio 6, Trento 3, Monza 3, Chieri 3, Roma 3, Casalmaggiore 3, Scandicci 3, Firenze 3, Perugia 0, Cuneo 0, Bergamo 0, Vallefoglia 0.

